Por que tenistas veem Madri, a 650m acima do nível do mar, como altitude?

O tênis é muito mais sensível às mudanças climáticas do que o futebol. Jogar à noite, por exemplo, já é bem diferente do que jogar de dia. A partida fica mais lenta, e isso tem a ver com temperatura, umidade e densidade do ar. Qualquer mudança de altitude é bastante sentida, muito mais do que no futebol.

Alexandre Cossenza, colunista do UOL

A altitude faz a bola andar muito mais e, consequentemente, o atleta fica com menos controle. O circuito não costuma jogar com altitude. Eles estão acostumados a jogar nível do mar ou algo baixo. Com isso, há muito mais troca de bola e o jogo é 'mais lento'. Faz muita diferença.

Leticia Sobral, ex-tenista e comentarista do UOL

De fato, o circuito da ATP é disputado habitualmente em cidades com pouca — ou quase nenhuma — altitude. Nos quatro Grand Slams, por exemplo, o "recorde" é de 35 metros, em Roland Garros (Paris). O cenário praticamente se repete nos nove palcos do Masters 1000.

Madri será a cidade mais alta que sediará jogos dos principais torneios do calendário de 2025, que inclui Grand Slams e Masters 1000. A segunda colocada, a norte-americana Cincinnati, tem apenas 226 metros de elevação.

As altitudes no Grand Slam*