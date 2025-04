Próximo rival de Fonseca é 12º do mundo, medalhista olímpico e 'fazendeiro'

Curiosidade: Paul também foi o 3º melhor jovem do mundo e venceu o Aberto da França júnior de 2015.

Lado "fazendeiro"

Com origens do campo, Paul ajuda a mãe quando a visita na fazenda onde ela foi criada. Ele cresceu na Carolina do Norte e, quando se tornou profissional, sua família retornou para o sul de Nova Jérsei. Em 2022, a mãe e o padrasto tinham mais de 100 animais na propriedade.

Tommy Paul visita a mãe na fazenda onde ela foi criada Imagem: Reprodução/Instagram/tommypaull

Minha mãe e meu padrasto moram em uma fazenda no sul de Jérsei, onde têm cerca de 100 galinhas, seis ovelhas, dois cachorros, um cavalo e um gato. Eu cresci na Carolina do Norte, mas minha mãe voltou quando me tornei profissional, foi lá onde ela cresceu. Depois de Wimbledon, vou para casa e ajudo na fazenda. Eu opero o trator para mover os barris de feno no campo, faço qualquer coisa, desde isso até arrancar árvores do chão. Trabalhar na fazenda é divertido.

Tommy Paul, à ATP, em 2022

O norte-americano gosta da vida ao ar livre e, para desconectar do tênis, também pratica basquete, surfe e golfe. Ele é torcedor de dois times da Filadélfia: os Eagles na NFL e os 76ers na NBA.