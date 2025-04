Surfe: Mar clássico e performances sólidas marcam 3º dia em Maresias

As condições finalmente entraram no ritmo do que se espera de Maresias nesta quinta-feira (24). Com séries consistentes entre 1,5 e 2 metros e paredes bem formadas, o terceiro dia do QS 6.000 em São Sebastião entregou o melhor nível de surfe até aqui.

O que aconteceu

Quem melhor aproveitou o cenário foi Weslley Dantas. Em sintonia total com as esquerdas pesadas do pico, ele voou alto para somar impressionantes 17.24 pontos, maior somatória do evento até o momento.

A atuação dominante na 14ª bateria do round de 64 colocou Dantas como nome a ser observado nas próximas fases - vale lembrar que ele foi o campeão da etapa de Saquarema na semana passada.