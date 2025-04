'Nasci no saibro': Fonseca mostra otimismo para sequência após estreia

João Fonseca retornou dominante ao Masters 1000 de Madri. O fenômeno brasileiro celebrou a vitória na estreia de seu primeiro compromisso na temporada do saibro, piso em que joga desde pequeno no Rio de Janeiro e onde se sente mais do que confortável.

Eu amo jogar no saibro, praticamente nasci no saibro. Eu e meu time quisemos descansar mentalmente [depois de Miami] para chegar bem na temporada do saibro. Feliz demais de chegar aqui e vencer minha primeira rodada.

João Fonseca, à ESPN