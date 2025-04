Fonseca revê 1º grande palco com novo status e preparação inédita no ano

João Fonseca estreia hoje no Masters 1000 de Madri, que foi seu primeiro grande palco do circuito da ATP no ano passado. O brasileiro volta ao torneio da capital espanhola em situação oposta à que passou por lá quando teve seu contato inicial com a elite mundial do tênis.

Mesmo torneio, novo status

O Masters 1000 de Madri marcou o debute da promessa carioca em torneios de tal calibre. Com 17 anos na época, Fonseca só havia disputado internacionalmente competições ATP 250 e, de nível 500, conhecia apenas o Rio Open antes de participar do evento na Espanha.

Em um intervalo de um ano, João passou de convidado a participante por méritos próprios. O brasileiro era o número 242 do mundo em abril de 2024 e disputou a última edição após ter recebido convite. Atualmente em 65º, confirmou a vaga com sua posição conquistada no ranking.