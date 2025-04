Onde vai passar Caracas x Atlético-MG pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

O Atlético-MG visita o Caracas na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Olímpico de La UCV, em Caracas, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O jogo vale a liderança do Grupo H. As duas equipes possuem 4 pontos, mas o Galo fica à frente nos critérios de desempate.