Fittipaldi celebra volta do Brasil à F1 e elogia Bortoleto: 'Excepcional'

Bicampeão mundial da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi fez elogios a Gabriel Bortoleto. O piloto, que estreia na categoria nesta temporada e está na Sauber, encerrou um período de sete anos sem brasileiros no grid.

Para nós, brasileiros, é fantástico o Gabriel Bortoleto estar na Fórmula 1. O Brasil sempre foi muito forte, durante 50 anos. O Bortoleto está em um ano de aprendizado. É muito talentoso, foi campeão de Fórmula 3, Fórmula 2. Está em ótimas mãos. Ele é um piloto excepcional, uma equipe que ainda não está andando muito rápido, sabemos, mas que por trás, no ano que vem, já tem a Audi. Então vai ser um outro nível de equipe.

Emerson Fittipaldi

Fittipaldi, 78, esteve em Madri, na Espanha, para a cerimônia do Laureus World Sports Awards, o 'Oscar' do esporte — ele é embaixador da instituição. Para o campeão mundial de 1972 e 1974, o Brasil ter ficado tantos anos sem um representante na principal categoria do automobilismo tem a ver com a base.