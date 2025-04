Brasileira tetracampeã mundial tem vaquinha reativada após piora de câncer

A imunoterapia não conseguiu alcançar os órgãos do pescoço para cima, de acordo com os oncologistas que acompanham o caso. A informação foi compartilhada em atualização feita pela amiga de Stephanie no site da vaquinha, o Go Fund Me.

O objetivo dela agora é trabalhar intensamente com oxigênio. Infelizmente, devido à sua localização afastada, ela precisa viajar para fazer sessões de câmara hiperbárica de 4 a 5 vezes por semana, já que ninguém possui uma em sua cidade

Ela está considerando comprar um sistema chamado EWOT [Exercício físico com Oxigenioterapia] para usar em casa. Esse sistema custará cerca de AUD$ 3.000 [cerca de R$ 11 mil na cotação atual], e ela também precisa voltar a fazer infusões intravenosas semanalmente, algo que agora está disponível na cidade onde mora Leila Alli, amiga de Stephanie, no site Go Fund Me

O objetivo da vaquinha é alcançar 55 mil dólares australianos (R$ 200 mil). A arrecadação estava em pouco mais de 35 mil dólares australianos (R$ 127 mil) no momento da publicação desta matéria. A primeira doação foi feita pela bodyboarder Neymara Carvalho, cinco vezes campeã mundial.

Stephanie mora na Austrália e vive com o marido, o surfista australiano e vice-campeão mundial Shane Powell, com quem tem duas filhas. Campeã mundial de bodyboard em 1990, 1993, 1994 e 2002, ela deixou de competir em 2010 e se tornou terapeuta holística, além de se dedicar à prática de ioga.