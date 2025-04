Surfe: Italo Ferreira brilha na Austrália; oito brasileiros seguem vivos

O Brasil voltou com tudo ao mar em Bells Beach. Após três dias de espera, o segundo dia da etapa teve 16 baterias disputadas e oito brasileiros seguem vivos na briga pelo título na Austrália. E quem deu o tom da performance verde-amarela foi Italo Ferreira, líder do ranking mundial e dono da melhor atuação do evento até agora.

Italo comanda em Bells

Italo Ferreira foi o grande destaque do segundo dia. Com uma atuação dominante, ele cravou a melhor nota (8.50) e o maior somatório do evento até agora (15.67), avançando com folga direto ao Round 3.

Italo apostou em manobras explosivas e linhas precisas mesmo com o mar mexido, e deixou o marroquino Ramzi Boukhiam e o australiano Xavier Huxtable sem chances. Ao fim da bateria, ainda ajudou a carregar Boukhiam, que saiu lesionado da água.