Surfe: Celeiro de talentos, Maresias recebe etapa clássica da WSL

A praia de Maresias, em São Sebastião (SP), será novamente o centro das atenções no cenário do surfe sul-americano.

A cidade do litoral norte paulista, reconhecida como um verdadeiro celeiro de talentos da modalidade, vai receber a partir desta terça-feira a primeira parada do Circuito Banco do Brasil de Surfe da WSL em 2025 — válida pelo Qualifying Series (QS) e com peso máximo: 6 mil pontos no ranking regional da entidade.

Celeiro de talentos

Com mais de 30 edições de QS realizadas no estado de São Paulo, nenhuma cidade sediou tantas etapas quanto São Sebastião: serão 12 no total.