Laureus: Kelly Slater recebe prêmio pela carreira e iguala Pelé e Tom Brady

Kelly Slater agora faz parte de um grupo ainda mais exclusivo. Aos 53 anos, o maior surfista de todos os tempos recebeu o prêmio Lifetime Achievement do Laureus World Sports Awards — uma das principais premiações do esporte mundial, realizado nesta segunda-feira (21), em Madri, na Espanha.

Com isso, igualou lendas como Pelé (2000), Zinedine Zidane (2011), Tom Brady (2022), entre outros nomes consagrados que também já foram homenageados com o troféu que celebra toda uma trajetória no esporte.

Homenagem no Bernabéu

A viagem a Madri também rendeu uma experiência inesquecível para Slater fora d'água. Ele assistiu a um jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu e foi recebido pelo presidente do clube, Florentino Pérez, antes da partida.