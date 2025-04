Calderano faz 'escadinha' e desbanca realeza do tênis de mesa rumo ao topo

Hugo Calderano chegou ao topo do mundo com a conquista da Copa do Mundo de Tênis de Mesa de forma incontestável: o brasileiro fez "escadinha", eliminou os melhores do ranking e destronou a atual realeza da modalidade.

Rumo à nova realeza

Calderano, atual quinto do ranking, derrubou o terceiro colocado, o vice-líder e o líder do ranking em sequência. Tomokazu Harimoto (JAP - 3°), Wang Chuqin (CHN - 2°) e Lin Shidong (CHN - 1°) foram as vítimas do brasileiro.

O brasileiro enfrentou cenários adversos e mostrou atitude contra a realeza do tênis de mesa. Ele saiu perdendo para Harimoto, nas quartas de final, e Lin, na final. A virada veio de maneira avassaladora, e os jogos terminaram em 4 a 1 para o brasileiro. A semifinal, contra Wang, foi mais dramática — Calderano perdia por 3 a 1, mas buscou a vitória heroica por 4 a 3.