Surfista sofre lesão no joelho e deixa o mar carregado com ajuda de Italo

O surfista marroquino Ramzi Boukhiam sofreu uma lesão no joelho durante sua primeira bateria na etapa de Bells Beach, da WSL, e precisou da ajuda do brasileiro Italo Ferreira e do australiano Xavier Huxtable para deixar o mar.

O que aconteceu

Boukhiam se lesionou na reta final da bateria. Ele caiu quando deixava o mar e precisou ser amparado pelos dois adversários.