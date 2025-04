Transmissão ao vivo do GP do Bahrein de F1 2025: veja onde assistir

Lando Norris, da McLaren, lidera a competição, com 77 pontos, apenas 3 pontos à frente de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri.

Max Verstappen, da Red Bull, se mantém próximo à briga, com 69 pontos. George Russell (Mercedes), com 63 pontos, e Charles Leclerc (Ferrari(, com 63 pontos, fecham o top 5.

Treino classificatório -- GP da Arábia Saudita 2025