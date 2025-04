Transmissão ao vivo de Juventude x Mirassol: veja onde assistir

Juventude e Mirassol jogam na manhã deste domingo (20), às 11h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 5ª rodada do Brasileirão 2025.

Onde assistir? A transmissão será realizada pelo Premiere (pay-per-view).

O Juventude tenta recuperar o rumo após a forte goleada sofrida na rodada passada. O Jaconero visitou o Flamengo e perdeu por 6 a 0.