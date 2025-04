Transmissão ao vivo de Fluminense x Vitória: veja onde assistir

Fluminense e Vitória se enfrentam hoje (20), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Fluminense chega embalado por três vitória consecutivas no Brasileirão. Na rodada passada, o Tricolor visitou o Corinthians e conseguiu uma grande vitória por 2 a 0.