Surfe: Dia mágico em Saquarema consagra campeões no QS, júnior e longboard

Na final feminina, a paranaense Luara Mandelli, de apenas 16 anos e namorada de Rickson, virou nos instantes finais contra a peruana Catalina Zariquiey com uma direita decisiva. Foi sua primeira vitória no circuito Pro Junior da WSL e o início de uma nova promessa para o surfe brasileiro.

Veteranos vencem no Longboard

No Longboard, domínio carioca. Chloe Calmon retornou ao festival após dois anos e manteve a invencibilidade em Saquarema com mais uma atuação impecável. Com um 8,17 na final, ela levou seu terceiro título no evento, superando campeãs como Luana Soares e Evelin Neves.

Phil Rajzman e Chloe Calmon vencem no Longboard Imagem: Thiago Diz/REMA

Na decisão masculina, Phil Rajzman deu um verdadeiro exemplo de superação. Após enfrentar um câncer e ainda em tratamento, ele voltou às competições com força total, vencendo com notas 8,00 e 6,00. "Essa vitória é um presente da vida", disse emocionado o bicampeão mundial, que dedicou o título a todos que estão enfrentando batalhas parecidas.

Próxima parada: Maresias

Depois do sucesso em Saquarema, a competição regional da WSL desembarca em Maresias, São Sebastião, para a primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que é formado por mais quatro eventos ao longo do ano, mas que também conta para a classificação do QS. A janela da competição vai de terça-feira (22) até o dia 28 de abril e contará exclusivamente com disputas do Qualifying Series e do Longboard.