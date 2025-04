Calderano cita 'nível absurdo' de rival e destaca 'frieza' em virada épica

Importância do aspecto mental. "Foi muito importante a parte mental, o fato de eu não me deixar abalar. Eu simplesmente poderia aceitar que ele estava jogando em um nível incrível e que eu não conseguiria ganhar hoje. Continuei acreditando até o fim e consegui reverter o placar. No último set, ele voltou a jogar melhor, mas também consegui subir o meu nível no momento mais importante."

Façanha inédita. "Chegar à semifinal e garantir uma medalha já era um feito incrível para o tênis de mesa brasileiro. Agora, ainda maior, eliminando os números dois e três do mundo. Espero inspirar muitos jovens que estão começando a jogar tênis de mesa."

Detalhes da final

Calderano disputará o título amanhã, a partir das 9h (de Brasília). O brasileiro medirá forças contra Lin Shidong, atual número 1 do ranking.