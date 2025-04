Lenda da NBA, Gregg Popovich desmaia em restaurante e sai de ambulância

O treinador está afastado do comando do Santo Antonio Spurs desde novembro do ano passado, quando sofreu um derrame.

Gregg não tem previsão de retornar à área técnica, mas isso não deve acontecer tão cedo. Em fevereiro, ele publicou uma nota afirmando que continuará focando em sua recuperação. No momento, Mitch Johnson é o técnico interino doo Spurs.

Continuarei a focar na minha saúde e com esperança de que retornarei a treinar no futuro.

Gregg Popovich, em nota

Em sua carreira de técnico, Gregg foi pentacampeão com os Spurs — equipe que comanda desde 1996. Ele é o maior vencedor da história da NBA.