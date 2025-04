Brasileiros chegam pressionados à Austrália no Mundial de Surfe; entenda

A temporada 2025 do Mundial de Surfe entra em fase decisiva nesta semana com o início da etapa de Bells Beach, na Austrália, a quinta do calendário da WSL e antepenúltima antes do temido corte do meio do ano.

A tradicional direita australiana pode ser o ponto de "alívio ou de tensão máxima" para muitos brasileiros que ainda brigam por vaga no G-22, zona de classificação para o segundo semestre do da competição.

O que é o corte?

O corte de meio de temporada, implementado pela WSL desde 2021, reduz o número de competidores. Vão de 34 para 22 no masculino, enquanto no feminino o número vai de 17 para 10.