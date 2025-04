Biles encorajou atletas a pedir ajuda com saúde mental, diz bronze em Paris

Presente na roda de conversa, a psicóloga do COB Carla di Pierro comparou a atenção com a saúde mental com uma lesão física. Segundo ela, é importante que a população e os atletas entendam que a mente é tão importante quanto um tornozelo, braço, etc.

'Cuidar da saúde mental é como cuidar do joelho do atleta. Então ele pode, sim, se afastar para isso, porque influencia diretamente na performance", comentou Carla.

Medalhista ao lado de Julia, Lorrane Oliveira falou que sente-se privilegiada por viver rodeada de profissionais que sempre estiveram conscientes em relação à cautela com a saúde mental. A ginasta relembrou sobre o momento que esteve afastada por cerca de um ano após a Rio-2016.

"A primeira vez que me afastei dos treinos e entendi que era normal acontecer isso foi em 2016, depois das Olimpíadas. Então quando a Simone se afastou e todos se surpreenderam, eu já entendia aquilo como algo normal. Que bom que no COB a gente sempre teve acompanhamento. Desde que eu comecei a competir em grandes eventos, sempre estive com o suporte do COB. Isso não é qualquer pessoa que tem. São coisas que minha família, por exemplo, só começou a ter agora", destacou.