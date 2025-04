Transmissão ao vivo de Flamengo x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir

O Flamengo encara o Juventude na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta —para todo o país, exceto São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Ceará) e Premiere (pay-per-view) transmitem a partida.

O Rubro-Negro tenta a terceira vitória seguida na competição. A equipe comandada por Filipe Luís vem de um triunfo por 2 a 0 diante do Grêmio.