Onde vai passar Flamengo x Juventude pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

O Flamengo recebe o Juventude hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta —para todo o país, exceto São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Ceará) e Premiere (pay-per-view).

Na liderança do Brasileirão, o Flamengo tenta a terceira vitória seguida na competição. O Rubro-Negro vem de um triunfo por 2 a 0 diante do Grêmio, em Porto Alegre.