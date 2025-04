COB celebra avanço de mulheres no esporte, mas sinaliza longo caminho

Em seguida, a vice-presidente do COB Yane Marques esteve ao lado de Damaris Young - presidente do Comitê Olímpico do Panamá, Isabel Swang - medalhista olímpica e vice-prefeita de Niterói, Renata Mendonça - comentarista do sportv e uma das fundadoras do Dibradoras e Joyce Ardies - gerente de Jogos internacionais do COB para falar sobre um futuro após Paris-2024, que representaram os Jogos da equidade.

Em suas respectivas falas, as profissionais relembraram das dificuldades que tiveram para encontrar espaço em ambientes machistas. Renata Mendonça relembrou de piadas e comentários desagradáveis que ouvia em redações de jornalistas onde ela era a única mulher.

O Fórum também destacou as mulheres treinadoras, como Camila Ferezin da ginástica artística e Gianetti Senna, da Marcha Atlética. Pode ser redundância falar, mas ambas também representam a minoria nos cargos que ocupam. No ambiente olímpico, existe uma treinadora para 40 treinadores homens.

Jade Barbosa representou a equipe vencedora da ginástica artística do Brasil para explicar, ao lado de Francisco Porath e Juliana Fajardo, o 'segredo' do sucesso da modalidade que estourou no país nos últimos anos. Muito se falou sobre mudanças no tratamento às atletas até em relação à alimentação, um tabu de muitos anos.

Por fim, o Fórum celebrou a nadadora Joanna Maranhão e a velocista Rosângela Santos. Ambas as atletas foram reconhecidas com o Prêmio Melânia Luz e emocionaram com suas histórias que misturam a vida no esporte com as batalhas pessoais.