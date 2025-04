Bicampeão mundial de atletismo morre aos 35 anos em bombardeio no Sudão

Imagem: Christopher Morris - Corbis/Corbis via Getty Images

O corredor Abubaker Kaki, de 35 anos, morreu após um bombardeio atingir sua casa no Sudão, país que fica na África, no último sábado. A informação foi divulgada pela Telecom Asia Sport.

O que aconteceu

Abubaker estava em casa quando o bombardeio atingiu a cidade de El Fasher, capital do Estado de Darfur do Norte. Membros da família do ex-atleta ficaram severamente machucado, segundo a Telecom.

Kaki é bicampeão mundial dos 800 metros. Ele conquistou as edições de 2008 e 2010 do Mundial de Atletismo, disputadas em Valência e Doha, respectivamente.