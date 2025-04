'Adoro ver, ele tem carisma único': Alcaraz se rende a João Fonseca

"Ele tem um potencial enorme. É difícil não pensar que ele poderá fazer grandes coisas no futuro. Ele já ganhou jogos importantes e teve bons resultados nos últimos meses. Eu diria que ele tem o mesmo potencial que tinha Alcaraz quando entrou no circuito", afirmou o atual 16º colocado do ranking.

Fonseca começou a temporada com o título do Challenger de Camberra, na Austrália. Depois, "furou a bolha" no Australian Open, quando superou três jogos classificatórios e venceu o russo Andrey Rublev, em sua estreia em um Grand Slam. Depois, caiu na segunda rodada.

A temporada teve ainda os títulos de Buenos Aires — o primeiro de um torneio de nível ATP — e do Challenger de Phoenix, nos EUA. O brasileiro deve voltar às quadras na semana que vem, em Madri.