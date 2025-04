Saquarema dá início à temporada para quem sonha com elite do surfe mundial

A Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ), será o epicentro do surfe sul-americano entre 12 e 20 de abril, com a realização da quinta edição do WSL Saquarema Surf Festival. O evento é um dos maiores festivais de surfe da América do Sul, reunindo competições de alto nível, como o Qualifying Series (QS), além de provas de Pro Junior e Longboard Pro.

A competição marcará o início da temporada regional de 2025/26, com surfistas de elite disputando pontos importantes em busca do Challenger Series, a divisão de acesso, de 2026.

Porta de entrada

O evento será especialmente importante para aqueles que buscam uma vaga no Challenger Series, já que o QS premiará o campeão com 6 mil pontos, a pontuação máxima para uma etapa regional, fundamental para quem sonha em um dia chegar à elite do surfe mundial.