'Minha rede não me pertence': os ataques sexuais às repórteres de futebol

A jornalista cuida de sua saúde mental com o apoio de especialistas. No fim do ano passado, ela daria início ao desmame de medicamentos psiquiátricos, mas a situação em que ela foi colocada nos últimos meses a fez regredir. O médico que a acompanha indicou a continuidade do tratamento com os remédios.

Samira Bueno - diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) Imagem: Wanezza Soares

Crimes de stalking (perseguição) e amedrontamento, de acordo com o estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aumentaram 9,3% no país em relação a 2017. Um exemplo é o caso da adolescente Vitória Regina, um stalking revertido em feminicídio, segundo apontam as investigações da Polícia Civil de São Paulo.

Quando conversou com a reportagem, Mariana estava em processo de procurar as autoridades. Ela tinha o receio de Bianca e de outras jornalistas que sofrem com o problema. Ao ter contato com os relatos, a promotora Fabíola Sucasas procurou as jornalistas e, agora, a apresentadora da ESPN conseguiu levar seu caso à Justiça.

O que fazer?

Bianca Molina, Mariana Pereira e outras jornalistas ouvidas pela reportagem sofrem com o desencorajamento da denúncia.