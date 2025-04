Italo Ferreira 'decola' e avança às quartas em etapa de El Salvador

A sexta-feira foi de surfe de alto nível em Punta Roca, El Salvador, com o início das oitavas de final do masculino na quarta etapa do Circuito Mundial da WSL. E mais uma vez, Italo Ferreira roubou a cena.

O potiguar, atual líder do ranking, avançou às quartas com mais uma atuação sólida, mesclando suas tradicionais manobras progressivas com potência nas bordas.

Italo 'decola'

Na bateria contra o marroquino Ramzi Boukhiam, Italo mostrou confiança e controle. Mesmo em uma direita rápida, ele conseguiu acelerar e voar em um aéreo com rotação completa que arrancou aplausos do público e um 7,33 dos juízes - uma das maiores notas do dia.