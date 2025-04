Brasil enfrenta Hungria em amistoso visando ao Mundial feminino de handebol

A seleção feminina de handebol enfrenta a Hungria neste sábado, no segundo duelo amistoso entre as equipes nesta semana, visando o Mundial da modalidade.

O que aconteceu

As brasileiras enfrentam as húngaras em Gyor, a partir das 11h (de Brasília). Este será o segundo embate entre as equipes, após derrota do Brasil na última quinta-feira por 31 a 27.

Para o técnico Cristiano Rocha, a equipe começou mal o duelo e por isso acabou derrotada no final. Durante o confronto, a seleção da Hungria abriu 17 a 13 contra as brasileiras, e conseguirem manter vantagem em parte do confronto, apesar de tentativa de retomada por parte das Leoas.