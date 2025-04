Transmissão ao vivo de Athletico x Criciúma pela Série B: onde assistir

Athletico e Criciúma medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Athletico estreou na Série B com vitória fora de casa. O Furacão superou o Paysandu por 2 a 1, no Mangueirão.