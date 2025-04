Ouro no Pan, carateca sofre por recursos para competir: 'Me endividando'

Bárbara, atualmente, treina em Pouso Alegre, Minas Gerais, cidade natal dela. Ela, agora, se prepara para participar do Pan-Americano que será realizado no México, no fim de maio.

"Continuo firme e tento fazer o meu melhor dentro das condições que eu tenho. Se eu conseguir participar de algumas outras [competições], vou participar. Tenho o Pan-Americano e estou indo atrás de recursos. Depois, tem uma outra Premier League. Vamos ver se vai dar certo. Estou me organizando para tentar ir ao máximo de competições internacionais, que pontuam e me dão ritmo para as próximas".

Ela foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, mas lamenta que o topo do pódio na competição não tenha se convertido em investimentos.

Essa medalha no Pan me deu mais motivação em continuar treinando, competindo e tendo novas conquistas, mas imaginei que, depois dela, teria um reconhecimento e encontraria mais patrocínio, mais pessoas querendo se associar à modalidade, coisas do tipo, mas, infelizmente, não aconteceu essa outra parte.

Diante do cenário de incertezas, a carateca decidiu dar novos passos também em um desejo que estava em segundo plano em meio à carreira esportiva: está cursando medicina.