Ele optou pelo mar, ampliou galeria da família e busca bi mundial no kite

O kitesurfista lembra ainda de Kelly Slater, um dos grandes nomes da história do surfe mundial. O multicampeão, em 2014, lançou "Feelin' The Feelings", parceria com Karina Zeviani e Pretinho da Serrinha

"Até mesmo o Kelly Slater tem músicas também. Ele adora cantar e tocar. Então, acho que isso também é quase um lifestyle que vem do surfe, dos esportes que pratico. A galera costuma ouvir bastante música acústica", ressalta.

Preparação mental

Pedro conta que, ao longo dos treinamentos, tem o auxílio do que chamou de coach mental, e salientou a necessidade de estar com a cabeça bem preparada para as competições — ressaltando que há coisas que fogem ao controle do atleta quando se trata de esportes na natureza.

"Nesses dois meses antes de Cabo Verde, me preparei fazendo funcional e coach para mente também. A mente é muito importante porque ela que te tira do jogo, te tira até de si mesmo. Você pode estar o mais treinado possível, mas se sua cabeça estiver ruim, não vai conseguir performar do jeito que deveria".