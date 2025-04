Filho de 7 anos do piloto Eduardo Imamura morre 3 dias após o pai

Bento Imamura, de 7 anos, filho do piloto Eduardo Imamura, morreu na madrugada desta terça-feira (8). Ele foi vítima de um acidente na BR-153 na tarde de sábado.

O que aconteceu

O piloto morreu no próprio sábado, aos 35 anos, logo após o acidente, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eduardo Imamura, piloto da Fórmula 1600, dirigia uma caminhonete que colidiu de frente com um caminhão que vinha no sentido oposto da pista da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Marília, interior de São Paulo.

Bento Imamura passou três dias internado no Hospital das Clínicas de Marília, mas não resistiu. A morte foi anunciada nos stories do Instagram do próprio piloto, que segue ativo.