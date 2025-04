Onde vai passar Sport x Palmeiras pelo Brasileirão 2025? Como assistir

Sport e Palmeiras medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? O confronto será exibido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

O Sport começou o Brasileirão com um empate. O Leão da Ilha enfrentou o São Paulo no Morumbis e ficou no empate sem gols. No meio de semana, a equipe conquistou o Campeonato Pernambucano.