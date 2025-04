Onde vai passar Fluminense x Red Bull Bragantino? Como assistir ao vivo

O Fluminense recebe o Red Bull Bragantino hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo — TV aberta para RJ, ES, MA, PB, RN, SE, AC, AP, AM, RO, RR e as cidades de Juiz de Fora (MG), São José dos Campos (SP) e Taubaté (SP) e Premiere (pay-per-view)

O técnico Renato Gaúcho fará o seu primeiro jogo à frente do Fluminense. O Tricolor iniciou o Brasileirão com derrota para o Fortaleza por 2 a 0, o que determinou a saída de Mano Menezes, que acabou demitido.