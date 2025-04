Onde vai passar Atlético-MG x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir

O São Paulo empatou em casa com o Sport. A equipe de Luís Zubeldía teve um pênalti logo no início do jogo, mas Calleri perdeu.

As duas equipes entraram em campo no meio de semana. Os mineiros empataram em 0 a 0 com o Cienciano pela Sul-Americana, enquanto os paulistas venceram o Talleres por 1 a 0, pela Libertadores.

Atlético-MG x São Paulo -- Brasileirão 2025