Brasileirão 2025: veja onde assistir ao vivo aos jogos da 2ª rodada

A 2ª rodada do Brasileirão 2025 terá três jogos na noite de hoje, com destaque para o duelo Corinthians x Vasco, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Outros sete jogos completam a rodada no domingo.

O que aconteceu

As partidas do Brasileirão podem ser assistidas ao vivo em diferentes plataformas. São seis opções disponíveis para os torcedores: