Mundial de Surfe: Filipe e Italo estreiam em grande estilo em El Salvador

O segundo dia de competição no Surf City El Salvador Pro foi bem diferente do primeiro. Após a paralisação de quarta-feira, devido às fracas condições do mar, a quinta-feira (3) trouxe ondas melhores, embora ainda instáveis no início.

Italo Ferreira e Filipe Toledo, dois dos principais nomes do surfe brasileiro, estrearam com vitórias. Italo precisou de uma virada nos minutos finais para vencer sua bateria, enquanto Filipe dominou do início ao fim, garantindo a melhor pontuação do evento até o momento.

Italo vence no fim

Italo Ferreira encarou o australiano George Pittar e o salvadorenho Bryan Perez, convidado da competição, em uma bateria que prometia. Com um tempero especial, Perez foi o responsável por eliminar Italo no ano passado, e o brasileiro estava determinado a mudar esse roteiro.