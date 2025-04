'Fortaleza mental, potência e torcida': o que faz Fonseca sensação mundial

Não é só o brasileiro que está empolgado com João Fonseca. O sucesso do tenista brasileiro ultrapassa fronteiras e chamou atenção de nomes como Novak Djokovic, Andy Murray e Carlos Alcaraz, que já projetam o jovem entre os melhores do mundo em breve. O UOL conversou com os argentinos Juan Martín del Potro e Gabriela Sabatini para entender o que faz de Fonseca uma sensação mundial.

Ídolos do tênis, Del Potro e Sabatini são embaixadores do Roland-Garros Junior Series, torneio que leva promessas sul-americanas da modalidade à competição juvenil do Grand Slam de Paris. João Fonseca, inclusive, foi campeão da competição em 2022.

Além das qualidades técnicas de João Fonseca, Del Potro destacou o movimento de torcedores brasileiros apoiando o atleta em todas as competições, algo que não é comum no tênis. Os fãs fazem questão de mostrar que estão 'fonsequizados': gritam muito nas quadras com cânticos personalizados, invadem redes sociais, produzem camisetas customizadas e por aí vai.