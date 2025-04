Talleres x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Talleres e São Paulo entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta —para SP, RS, PR, GO, TO, BA, PA, MA, MS, SE, CE e as cidades mineiras de Uberlândia, Araxá, Varginha e Uberaba), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo se classificou para a Libertadores por ter terminado na sexta colocação no Brasileirão 2024. No ano passado, o Tricolor foi eliminado pelo Botafogo nas quartas de final da competição.