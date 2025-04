Surfe: Filipinho chega em El Salvador embalado por novo filho e histórico

Naquela final, Filipe destruiu as direitas, com manobras potentes e precisas, alcançando notas impressionantes de 9,00 e 8,33 pontos. Colapinto não conseguiu reagir, e o placar final colocou Filipe no topo, garantindo a vitória e dando o troco em seu adversário.

Embalo

Filipe retornou ao Circuito em 2025 após pausar a carreira no ano passado para cuidar da saúde mental.

Após três etapas desde o retorno, é o nono colocado no ranking mundial. Ele tem dois nonos lugares (Pipeline e Abu Dhabi) e um quinto lugar em Portugal.

Os cinco primeiros garantem vaga no WSL Finals, a etapa decisiva para o título mundial.