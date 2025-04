Yago e Chianca avançam em El Salvador; brasileiros vão para repescagem

O primeiro dia do Surf City El Salvador Pro teve um início desafiador para os brasileiros. Com ondas demorando a melhorar em Punta Roca, João Chianca e Yago Dora conseguiram avançar hoje direto para a próxima fase, enquanto outros representantes do Brasil terão que encarar a repescagem para seguir vivos na competição.

A disputa foi interrompida após apenas quatro baterias disputadas. A organização chegou a colocar o evento em "on hold", ou seja, à espera de uma melhora nas condições do mar, mas as ondas não reagiram, e o dia acabou encerrado mais cedo. Com isso, nomes como Italo Ferreira, Filipe Toledo, Ian Gouveia, Miguel Pupo e Deivid Silva sequer tiveram a chance de competir.

Altos e baixos

Alejo Muniz foi o primeiro a competir, mas acabou superado nos minutos finais e ficou em terceiro na bateria contra Rio Waida e Conner O'Leary. Com um somatório de 8,94, ele terá que disputar a repescagem.