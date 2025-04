Pinha, campeão mundial de vôlei e atleta olímpico, morre aos 52 anos

O ex-jogador de vôlei Fábio Paranhos Marcelino, o Pinha, morreu nesta quarta-feira aos 52 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O que aconteceu

A morte de Pinha foi anunciada e lamentada pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei). A entidade anunciou que um minuto de silêncio será respeitado em homenagem ao ex-jogador antes dos jogos da Superliga nos próximos três dias.