Você sabia que o tênis de mesa tem campeonato virtual? O UOL testou o jogo

O UOL acompanhou de perto como funciona. Após ver dois atletas utilizarem, a reportagem fez um teste. Antes, ouviu algumas instruções em um alerta sobre os movimentos "no vazio", para evitar acidentes.

Há um controle para a mão da raquete e outro, que vai, por exemplo, jogar a bolinha para o saque. O botão do controle, ao ser pressionado, faz a bolinha aparecer. Ao soltar a botão, a bolinha subia, simulando o movimento de quando é jogada para o alto, e, a partir daí, é necessário o movimento com o outro controle para mexer com a raquete.

A resposta do jogo foi rápida e os movimentos da bola foram condizentes com as batidas "na vida real" durante os poucos minutos em que o "teste" foi feito. A realidade só passava mais longe porque o oponente, um robô do próprio jogo, usou um gato como personagem.

O Brasileiro é disputado de maneira remota, mas a final é presencial. Os jogadores utilizam o equipamento para o duelo virtual, mas se enfrentam em uma mesa — como aconteceu na ação interativa na CBC & Clubes Expo. A primeira decisão de título aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, e os custos da viagem foram financiados pela própria CBTM.