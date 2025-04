Corinthians x Huracán: horário e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Corinthians foi semifinalista das últimas duas edições da Sul-Americana. A equipe foi superada pelo Racing, da Argentina, no ano passado, e pelo Fortaleza, em 2023.

A equipe de Ramón Díaz está no Grupo C. Além de Huracán, completam a chave o América de Cali e o Racing, do Uruguai.

Corinthians x Huracán -- Copa Sul-Americana 2025