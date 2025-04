VAR e R$ 2 milhões em prêmios: Pickleball investe para crescer no Brasil

Febre nos Estados Unidos, o pickleball investe para crescer no Brasil. A etapa de estreia em 2025 da Liga Supremo, que aconteceu em Minas Gerais, foi a primeira fora do país norte-americano a ter árbitro de vídeo, o famoso VAR, e o torneio prevê mais de R$ 2 milhões em premiações na atual temporada.

Foi unânime: o VAR veio para ajudar. Ele foi decisivo em alguns dos jogos mais importantes do evento. Os atletas também souberam usar com muito respeito e equilíbrio. Entregamos um bom resultado na operação, com um bom ambiente para análise da arbitragem.

Paulo Cantoli, CEO da Liga Supremo

O que aconteceu

A competição reuniu cerca de 300 atletas do Brasil e da América Latina. As disputas aconteceram nas categorias mistas, duplas e simples, em diferentes níveis técnicos.