Top 5 do Paulistão 2025: Canal UOL reprisa hoje São Paulo 3 x 1 Corinthians

Seguindo com a série de reprises das cinco melhores partidas do Paulistão 2025, o Canal UOL transmite hoje, às 21h, a vitória do São Paulo por 3 a 1 contra o Corinthians. O jogo, realizado no dia 26 de janeiro, no Morumbis, foi válido pela 4ª rodada do campeonato.

O São Paulo contou com dois gols de Lucas e um de Oscar. O Corinthians descontou com José Martínez, mas não conseguiu evitar a primeira derrota após uma sequência de 10 vitórias consecutivas.

Os cinco melhores jogos

O Canal UOL exibe esta semana as cinco melhores partidas do Paulistão 2025, de acordo com a equipe de jornalistas de UOL Esporte. Ontem, foi ao ar novamente o primeiro jogo da final, Palmeiras 0 x 1 Corinthians.