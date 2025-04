Superstição? Tcheco campeão contra Djoko conheceu Messi e não lavou as mãos

Tirei uma foto com o Messi antes da partida. Estava tremendo com sua mão. Não lavei minha mão antes de pisar na quadra e provavelmente essa foi a chave hoje Jakub Mensik, após vencer a semifinal

Messi também se deu bem no fim de semana. Voltando de lesão, o argentino entrou no começo do segundo tempo e marcou na vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Philadelphia Union, pela Major League Soccer.

Subida no ranking da ATP

Com o título, Jakub Mensik escalou o ranking da ATP e agora já é o nº 24 do mundo. Ele subiu 30 posições em relação à lista anterior.

João Fonseca alcançou sua melhor posição no ranking da ATP. Após cair na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, o brasileiro subiu para a 59ª colocação.