Quem é Vanessa Trump, ex-nora de Trump e nova namorada de Tiger Woods

Vanessa e Woods podem ter se conhecido graças aos respectivos filhos, já que dois deles estudam na mesma escola, de acordo com o jornal inglês The Guardian. O golfista, por sua vez, é pai de Sam Alexis, 18, e Charlie Axel, 16, ambos frutos relacionamento com a ex-mulher, Elin Nordegren, de quem se divorciou em 2010.

Vanessa Trump tem 47 anos de idade e é modelo e socialite. Ela já fez algumas aparições em séries e filmes, como "Alguém tem que ceder", de 2003, com Jack Nicholson e Diane Keaton.

Os dois estavam saindo secretamente há alguns meses, de acordo com outro jornal inglês, o Daily Mail. O casal foi flagrado em saídas noturnas e encontros na região.

Os filhos de Vanessa tiveram influência na relação, especialmente Kai Trump, que é apaixonado por golfe, segundo a revista norte-americana TMZ. A proximidade com o esporte se tornou um ponto em comum entre a família de Vanessa e o lendário golfista, que luta para voltar à ativa.

Tiger Woods é um dos golfistas mais bem-sucedidos da história. Ele soma 15 títulos de Major e um total de 82 torneios do PGA Tour.

O astro norte-americano não joga uma competição oficial desde julho do ano passado. Ele tem lutado para se recuperar de problemas nas costas e de lesões nas pernas sofridas no acidente de carro de 2021. Em dezembro, jogou ao lado de seu filho Charlie, de 15 anos, no torneio familiar PNC, na Flórida.